Исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров заявил, что неудача при состыковке пилотируемого корабля «Союз МС-14» с МКС не отразилась на состоянии робота «Фёдора».
По его словам, Skybot F-850 выполнит на борту МКС возложенные на него задачи, если состыковка всё-таки произойдёт. Он отметил, что общее время выполнения программы с роботом не превышает двух дней.
Но в целом робот будет находиться на МКС почти две недели, так что время будет, в любом случае его программа будет выполнена, — передаёт
ТАССслова Дудорова.
На состояние робота случившееся никак не повлияло. До состыковки он выключен.
По прибытии на МКС он вновь включится, — рассказал разработчик.
Ранее News.ru писал о том, что представитель Центра управления полётами (ЦУП) предложил осуществить перестыковку «Союза МС-13» с МКС для успешной стыковки «Союза МС-14».