https://static.news.ru/photo/05afbf50-c65c-11e9-a6a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/fedor37516789

Исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров заявил, что неудача при состыковке пилотируемого корабля «Союз МС-14» с МКС не отразилась на состоянии робота «Фёдора».

По его словам, Skybot F-850 выполнит на борту МКС возложенные на него задачи, если состыковка всё-таки произойдёт. Он отметил, что общее время выполнения программы с роботом не превышает двух дней.

Но в целом робот будет находиться на МКС почти две недели, так что время будет, в любом случае его программа будет выполнена, — передаёт ТАСС слова Дудорова.

На состояние робота случившееся никак не повлияло. До состыковки он выключен.

По прибытии на МКС он вновь включится, — рассказал разработчик.

Ранее News.ru писал о том, что представитель Центра управления полётами (ЦУП) предложил осуществить перестыковку «Союза МС-13» с МКС для успешной стыковки «Союза МС-14».