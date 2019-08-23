https://static.news.ru/photo/18334232-c65c-11e9-8a49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Представитель Центра управления полётами (ЦУП) предложил осуществить перестыковку «Союза МС-13» с МКС для успешной стыковки «Союза МС-14».

Как сообщает ТАСС , руководитель полётом российского сегмента МКС Владимир Соловьёв считает, что надо организовать перестыковку «Союза МС-13», запущенного к МКС 20 июля, для успешной стыковки со станцией летательного аппарата с роботом «Фёдором» на борту — «Союза МС-14». Новоприбывший космический транспорт должен занять место своего предшественника на агрегатном отсеке станции.

Как ранее писал News.ru, человекоподобный робот-спасатель «Фёдор» должен был прилететь на Международную космическую станцию с экипажем «Союза МС-14» для участия в нескольких экспериментах. Однако космический корабль с роботом на борту не смог состыковаться с МКС из-за необычных колебаний транспортного средства.