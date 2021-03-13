Ракета Falcon 9 с 60 спутниками Starlink стартовала с космодрома во Флориде (Космический центр имени Джона Фицджеральда Кеннеди). Аппараты станут частью глобальной сети, созданной Илоном Маском для обеспечения всей планеты Интернетом.
Трансляция пуска
Почти через 65 минут после старта ракета должна вывести все спутники на орбиту. А через 8 минут 26 секунд после запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя SpaceX, используемая для процедуры уже в девятый раз, совершит, как предполагается, управляемую вертикальную посадку на автоматическую морскую платформу Of Course I Still Love You, находящуюся в Атлантическом океане на расстоянии около 630 км от космодрома на мысе Канаверал.
Накануне стало известно, что Министерство обороны США заплатит компании SpaceX более $159 млн за запуск до конца 2023 финансового года двух аппаратов для вооружённых сил страны. Также Пентагон заключил контракт стоимостью более $224 млн со своим постоянным партнёром, компанией United Launch Alliance. Она тоже должна будет отправить в космос два военных спутника.
SpaceX уже получила госконтракт Пентагона. В октябре 2020 года компания за $149 млн должна была начать разработку спутников с широкоугольными инфракрасными сенсорами, позволяющими следить за запусками ракет.
Ранее NEWS.ru сообщал, что к концу 2021 года американская компания SpaceX может запустить ракету Falcon 9, на борту которой будет находиться экипаж из гражданских лиц. Запуск будет произведён в рамках программы Inspiration 4. Это первая полностью коммерческая миссия астронавтов на орбиту. Экипаж пробудет в космосе несколько дней.