https://static.news.ru/photo/bf2bc472-84ad-11eb-97a5-96000091f725_660.jpg Фото: SpaceX/youtube.com

Ракета Falcon 9 с 60 спутниками Starlink стартовала с космодрома во Флориде (Космический центр имени Джона Фицджеральда Кеннеди). Аппараты станут частью глобальной сети, созданной Илоном Маском для обеспечения всей планеты Интернетом.

Трансляция пуска велась на официальном YouTube-канале компании SpaceX. Сеть Starlink предполагает размещение на орбите 12 тысяч аппаратов массой до 500 килограммов. Она обойдётся предпринимателю почти в $10 млрд. Это уже 22-й вывод в космос партии спутников с мая 2019-го. Орбитальная группировка уже состоит из 1263 аппаратов. Предыдущие 60 запустили 11 марта 2021-го.

Почти через 65 минут после старта ракета должна вывести все спутники на орбиту. А через 8 минут 26 секунд после запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя SpaceX, используемая для процедуры уже в девятый раз, совершит, как предполагается, управляемую вертикальную посадку на автоматическую морскую платформу Of Course I Still Love You, находящуюся в Атлантическом океане на расстоянии около 630 км от космодрома на мысе Канаверал.

Накануне стало известно, что Министерство обороны США заплатит компании SpaceX более $159 млн за запуск до конца 2023 финансового года двух аппаратов для вооружённых сил страны. Также Пентагон заключил контракт стоимостью более $224 млн со своим постоянным партнёром, компанией United Launch Alliance. Она тоже должна будет отправить в космос два военных спутника.

SpaceX уже получила госконтракт Пентагона. В октябре 2020 года компания за $149 млн должна была начать разработку спутников с широкоугольными инфракрасными сенсорами, позволяющими следить за запусками ракет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что к концу 2021 года американская компания SpaceX может запустить ракету Falcon 9, на борту которой будет находиться экипаж из гражданских лиц. Запуск будет произведён в рамках программы Inspiration 4. Это первая полностью коммерческая миссия астронавтов на орбиту. Экипаж пробудет в космосе несколько дней.