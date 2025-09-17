Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 14:23

Астероид FA22 летит к Земле со скоростью 38,8 тыс. километров в час

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Астероид 2025 FA22, который приблизится к Земле 18 сентября, летит со скоростью 38,8 тыс. километров в час, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Размер небесного тела составляет 166 на 290 метров. Его масса примерно в тысячу раз больше, чем у Челябинского метеорита (11 тыс. тонн).

Как и у большинства объектов, входящих в перечень потенциально опасных для Земли, вероятность столкновения данного тела с планетой оценивается в ничтожные доли процента, — сказано в сообщении.

Астероид был открыт в 2012 году и относится к группе Аполлона. Он совершает оборот вокруг Солнца за 676 земных дней, максимально удаляясь от звезды на 319 млн километров и приближаясь на 132 млн километров.

Ученые считают, что орбита FA22 во многом совпадает с движением Земли, поэтому он регулярно сближается с планетой. Если нынешний пролет пройдет без последствий, новое тесное сближение ожидается в сентябре 2173 года. При этом траектория объекта такова, что вероятность его падения на Землю в далеком будущем остается достаточно высокой.

Астероид FA22 пройдет на расстоянии, немного превышающем диаметр лунной орбиты. Сближение с нашей планетой произойдет примерно в 10:00 по московскому времени.

