Получивший травму космонавт Тихонов ушёл из отряда

https://static.news.ru/photo/2b161dd4-d330-11ea-b7bf-fa163e074e61_660.jpg Николай Тихонов Фото: NASA/James Blair

Центр подготовки космонавтов имени Гагарина (ЦПК) сообщил о расторжении контракта с астронавтом Николаем Тихоновым. В апреле из-за травмы он не смог улететь на МКС.

Мужчина сам принял решение покинуть отряд космонавтов в связи с появившейся информацией о состоянии его здоровья, говорится на сайте ЦПК.

Тихонов был зачислен в отряд в 2006 году, а в 2009 году он получил квалификацию «космонавт-испытатель». С 2015-го по 2016 год он был в составе дублирующего экипажа МКС-49/50, а с 2017-го по 2018-й проходил подготовку в основном составе экипажа МКС-57/58, однако состав изменили в связи с пересмотром программы полёта.

С 2018-го по февраль 2020-го его готовили в составе экипажа МКС-63 в качестве командира «Союза МС-16» и портового инженера МКС-63. Затем он проходил подготовку в группе специализации и совершенствования по программе МКС.

Как писал NEWS.ru, Тихонов покинул экипаж «Союза МС-16», который отправился к МКС 9 апреля 2020 года. Причиной такого решения стала травма астронавта. Его место в экипаже занял Сергей Рыжиков.