https://static.news.ru/photo/b776e3c0-532a-11ea-86ea-fa163e074e61_660.jpg Николай Тихонов Фото: Roscosmos/Global Look Press

Российский космонавт Николай Тихонов покинет экипаж «Союза МС-16», который должен отправиться к МКС 9 апреля 2020 года. Причиной такого решения стала травма астронавта. Его место в экипаже займёт Сергей Рыжиков.

Николай Тихонов получил травму, которая может стать препятствием для его полета на МКС, — пишет РИА Новости со ссылкой на источники.

На сегодняшний день структуры, которые занимаются подготовкой полёта, получили распоряжение сменить вещи Тихонова на комплекты для Рыжикова. Последний отказался от комментариев.

NEWS.ru писал ранее, что российские космонавты Николай Тихонов и Андрей Бабкин должны были провести в на орбите Земли более 200 дней.