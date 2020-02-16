https://static.news.ru/photo/6111b5ea-5097-11ea-a106-fa163e074e61_660.jpg Николай Тихонов Фото: Roscosmos/Global Look Press

Российские космонавты Николай Тихонов и Андрей Бабкин войдут в состав экипажа корабля «Союз МС-16». Компанию им составит астронавт NASA Крис Кэссиди. Запуск запланирован на 9 апреля 2020 года.

Экспедиция рассчитана на 200 дней. Её участники проведут эксперименты с биопринтером и выйдут в открытый космос. На данный момент это последний старт, места на котором выкуплены США для отправки на МКС своих исследователей, пишет «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru сообщал, что американский грузовой космический корабль Cygnus везёт для космонавтов на МКС несколько сортов твёрдых сыров, шоколад и свежие фрукты. На летательном аппарате успешно раскрылись солнечные батареи.

Стыковка должна произойти путём захвата грузового корабля рукой-манипулятором Canadarm-2 МКС, ею будет управлять американский астронавт Эндрю Морган. В составе МКС американский «грузовик» пробудет до 11 мая.