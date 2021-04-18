Планы полётов на Луну и Марс утвердили на совещании у Путина

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На совещании у президента России Владимира Путина были одобрены планы полётов российских космонавтов на Луну, а также миссия на Марс.

В ходе совещания у президента были одобрены планы пилотируемых полетов на Луну, миссии на Марс, — говорится в сюжете программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Полёты в дальний космос будут осуществлены с помощью транспортно-энергетического комплекса с ядерной установкой, который разрабатывается с 2010 года. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что уже существуют реальные конструкции этого транспортно-энергетического модуля.

Совещание с Путиным прошло 12 апреля, в День космонавтики, но его подробности стали известны только сейчас.

Как писал NEWS.ru, вице-премьер Юрий Борисов заявил, что с 2025 года Россия уйдёт с МКС и будет создавать свою национальную орбитальную станцию. В аппарате вице-премьера напомнили, что сроки существования МКС давно истекли, а её состояние оставляет желать лучшего.