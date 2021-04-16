«Парашют раскрыт»: российские космонавты вернулись на Землю

https://static.news.ru/photo/be84f366-9f3a-11eb-b735-96000091f725_660.jpg Фото: РОСКОСМОС/twitter.com

Космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и американка Кэтлин Рубинс вернулись на Землю с Международной космической станции.

Они приземлились на «Союз МС-17». Экипаж пробыл в космосе 184 суток и совершил посадку в степях Казахстана.

Первый снимок опубликовал в своём Telegram глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Основной парашют раскрыт. Спускаемый аппарат с экипажем идёт к Земле. Всё штатно, — написал он.

Глава Роскосмоса отметил, что в 07.55.12 по московскому времени проведена посадка спускаемого аппарата ТПК «Союз МС-17».

На борту порядок. По докладу спасательных служб, СА вертикально. Самочувствие экипажа хорошее. Добро пожаловать на Землю! — добавил Рогозин.

Ранее NEWS.ru писал, что американцы бесплатно поделились с русскими космонавтами едой на МКС. К этому привёл перенос запуска грузового корабля «Прогресс». Американские астронавты решили отдать часть своей еды русским коллегам на Международной космической станции. Об этом сообщило космическое агентство NASA по итогам переговоров экипажа станции с Землёй.

Запуск должен был состояться 11 декабря 2020 года, но был перенесён из-за дополнительных проверок на 2021 год.