Американцы бесплатно поделились с русскими космонавтами едой на МКС

https://static.news.ru/photo/6356447a-59f0-11eb-949c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos / globallookpress

Перенос запуска грузового корабля «Прогресс» привел к тому, что американские астронавты решили отдать часть своей еды русским коллегам на Международной космической станции. Об этом сообщило космическое агентство NASA по итогам переговоров экипажа станции с Землей.

Запуск должен был состояться 11 декабря 2020 года, но был перенесён из-за дополнительных проверок на 2021 года. Об этом стало известно еще в октябре прошлого года от пресс-службы «Роскосмоса». Скорее всего «Прогресс» направят на МКС 15 февраля.

«Получили от американской стороны, точное количество сейчас не помню, по-моему, 13 контейнеров с рационами питания», - сообщил россиянин Сергей Рыжиков в отчете специалистам подмосковного Центра управления полётами.

РИА Новости сообщили , что Россия просила американцев доставить на станцию продукты для космонавтов, но в NASA предложили вместо этого есть американскую еду, потому что ее на МКС очень много.

Американцы передали еду российским космонавтам на безвозмездной основе. Сейчас на станции всего семь человек, из них двое – российские космонавты. Это Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков. Также на МКС четыре американских астронавта: Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, и японец Соити Ногути.

Ранее NEWS.ru сообщал, что запуск «Прогресса» с ракетой-носителем «Союз-2.1а» с космодрома Байконур намечается на 15 февраля. Он стартует в 07:45 мск, а стыковка к модулю «Пирс» МКС намечена на 09:19 мск 17 февраля.