Американцы бесплатно поделились с русскими космонавтами едой на МКС

Перенос запуска грузового корабля «Прогресс» привел к тому, что американские астронавты решили отдать часть своей еды русским коллегам на Международной космической станции. Об этом сообщило космическое агентство NASA по итогам переговоров экипажа станции с Землей.
Запуск должен был состояться 11 декабря 2020 года, но был перенесён из-за дополнительных проверок на 2021 года. Об этом стало известно еще в октябре прошлого года от пресс-службы «Роскосмоса». Скорее всего «Прогресс» направят на МКС 15 февраля.
«Получили от американской стороны, точное количество сейчас не помню, по-моему, 13 контейнеров с рационами питания», - сообщил россиянин Сергей Рыжиков в отчете специалистам подмосковного Центра управления полётами.
РИА Новости
Американцы передали еду российским космонавтам на безвозмездной основе. Сейчас на станции всего семь человек, из них двое – российские космонавты. Это Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков. Также на МКС четыре американских астронавта: Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, и японец Соити Ногути.
Ранее NEWS.ru сообщал, что запуск «Прогресса» с ракетой-носителем «Союз-2.1а» с космодрома Байконур намечается на 15 февраля. Он стартует в 07:45 мск, а стыковка к модулю «Пирс» МКС намечена на 09:19 мск 17 февраля.