https://static.news.ru/photo/352526cc-e9b5-11e9-980d-fa163e074e61_660.jpg Фото: hea.iki.rssi.ru

Астрофизикам пришлось отключить больше половины зеркальных модулей основного телескопа eROSITA российско-германской астрофизической обсерватории «Спектр-РГ». По данным специалистов, аппарат подвергся неизвестному воздействию в космосе.

По словам координатора проекта с немецкой стороны Петера Пределя, команда обсерватории зафиксировала изменения в настройках, которые были сделаны не с Земли. Ситуация была потенциально опасной для модулей, передаёт РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович рассказал, что космический телескоп «Спектр-РГ» был специально создан для работы над приоритетной для мировой науки тематикой — астрофизикой высоких энергий. Учёный отметил, что российский телескоп поможет разобраться с новой информацией, которая не вписывается в известные модели Вселенной.