Неземное происхождение: Рогозин высказался о появлении «дырки» в «Союзе»

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в Twitter заявил, что расследование после обнаружения отверстия в корабле «Союз МС-09» при полёте на Международной космической станции (МКС) исключило версию, что его просверлили на Земле.

Так он прокомментировал предположение одного из подписчиков, что работник Роскосмоса на Земле мог как-то случайно просверлить отверстие при подготовке «Союза МС-09» и никому не сказать про это.

В результате нашего тщательного расследования мы уже исключили вашу версию повреждения нашего корабля на Земле, — указал Рогозин.

В обшивке российского корабля «Союз МС-09», пристыкованного к МКС с 8 июня 2018 года, 30 августа экипаж обнаружил отверстие, через которое уходил воздух. Были взяты образцы материалов с внешней поверхности бытового отсека «Союза», которые доставили на Землю для расследования.

Официальную причину появления «дырки» должны объявить следственные органы.

Ранее стало известно, что отверстие в бытовом отсеке корабля «Союз МС-09» просверлил в условиях невесомости человек, который не был знаком с устройством корабля. Об этом заявил высокопоставленный источник в российской ракетно-космической отрасли. Как сообщается, из всех имеющихся отверстий лишь одно было сквозным, все остальные насверлены будто бы с отскоками, что говорит о работах в условиях невесомости.