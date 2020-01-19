https://static.news.ru/photo/5bfdc57c-3afc-11ea-81df-fa163e074e61_660.jpg Фото: SpaceX/nasa.gov

NASA не откажется от использования российских кораблей «Союз» для доставки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) после успешных испытаний многоразового корабля Crew Dragon компанией SpaceX американского миллиардера Илона Маска, заявил директор агентства Джим Брайденстайн.

Даже при той уверенности в нашей команде, которую мы испытываем, я думаю, что будет неразумно пойти таким путём [отказа от полётов на «Союзах»]. Я считаю важным наращивать спектр имеющихся у нас возможностей и обеспечивать дальнейшее американское присутствие на Международной космической станции. Мы не готовы делать какие-либо корректировки на этом фронте, — цитирует ТАСС заявление Брайденстайна после испытаний Crew Dragon.

По словам директора NASA, астронавтам ещё предстоит подготовиться к первому пилотируемому полёту на корабле от SpaceX.

Американцы летают в космос только на российских «Союзах» с 2011 года, когда США закрыли программу шаттлов.

Как писал NEWS.ru, 19 января SpaceX успешно запустила корабль Crew Dragon, чтобы испытать его спасательные системы и получить лицензию на полёты к МКС.