Над Иркутском сгорел космический болид

https://static.news.ru/photo/75cae478-5705-11eb-8d75-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из видео/ДТП 38RUS Иркутск/vk.com

Падение космического объекта наблюдали жители Иркутска и пригородов утром 15 января. Болид полностью сгорел в атмосфере Земли.

В городе только светало, поэтому явление было очень хорошо видно на небе, хотя и продолжалось оно несколько секунд. Космический «пришелец» вошёл в плотные слои атмосферы в 08:23 (03:23 мск), свидетельствуют показания очевидцев в социальных сетях.

По словам директора астрономической обсерватории Иркутского госуниверситета Сергея Язева, на землю обломки не упали. Поэтому, строго говоря, если следовать принятой классификации, это не метеорит — так называют лишь те болиды, которые смогли «пережить» полёт через атмосферу и оказались на земле.

Это типичный болид средних размеров — не больше куриного яйца. Он летел сравнительно медленно и полностью сгорел на высоте примерно 25 километров, — цитирует специалиста РИА Новости.

Болид — это отколовшийся фрагмент космического объекта, под которым чаще всего подразумеваются астероиды.

Язев также добавил, что это явление встречается достаточно часто, что доказывает: атмосфера Земли надёжно защищает планету от бомбардировки метеоритами.

Ранее, как писал NEWS.ru, вошедший в атмосферу болид взорвался над Камчаткой.