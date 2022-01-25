На Украине допустили потерю спутника после запуска

Украинский спутник «Сич-2-30», вероятно, потерян, заявил бывший внештатный советник главы Государственного космического агентства Андрей Колесник. Он в Facebook предположил, что именно поэтому до сих пор не идентифицирован первый запущенный за 11 лет аппарат.
Эксперт
Колесник пояснил, что есть несколько способов идентификации, но ни один не использован. Проблемы могли возникнуть из-за потери связи со спутником, предположил эксперт.
Со спутником «Сич-2-1» («Сич-2-30») нет устойчивой (или совсем никакой) связи, поэтому предоставить информацию американской стороне относительно расширенных параметров его движения для полной идентификации не представляется возможным, — считает он.
Ранее стало известно, что украинцы раскритиковали заявление главы Государственного космического агентства Владимира Тафтая об «амбициозной космической программе» Киева. Согласно ей в ближайшие пять лет планируется построить собственный космодром, вступить в Европейское космическое агентство и вывести на орбиту семь спутников.