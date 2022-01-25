На Украине допустили потерю спутника после запуска

Украинский спутник «Сич-2-30», вероятно, потерян, заявил бывший внештатный советник главы Государственного космического агентства Андрей Колесник. Он в Facebook предположил, что именно поэтому до сих пор не идентифицирован первый запущенный за 11 лет аппарат.

Эксперт отметил , что спутник отправленный в космос 13 января на ракете-носителе Falcon 9 компании Илона Маска, США уже должны были занести в базу. Она доступна на специальном сайте, но «Сич-2-30» в ней не значится.

Колесник пояснил, что есть несколько способов идентификации, но ни один не использован. Проблемы могли возникнуть из-за потери связи со спутником, предположил эксперт.

Со спутником «Сич-2-1» («Сич-2-30») нет устойчивой (или совсем никакой) связи, поэтому предоставить информацию американской стороне относительно расширенных параметров его движения для полной идентификации не представляется возможным, — считает он.

Ранее стало известно, что украинцы раскритиковали заявление главы Государственного космического агентства Владимира Тафтая об «амбициозной космической программе» Киева. Согласно ей в ближайшие пять лет планируется построить собственный космодром, вступить в Европейское космическое агентство и вывести на орбиту семь спутников.