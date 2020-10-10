На стартовый комплекс Байконур доставили ракету со сверхбыстрым «Союзом»

https://static.news.ru/photo/4d7ddc12-0b94-11eb-ac1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Ракету-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз МС-17», который впервые доставит экипаж на МКС за рекордные три часа, вывезли на стартовый комплекс космодрома Байконур.

По данным пресс-службы Роскосмоса, ракету доставили на стартовый комплекс площадки № 31.

Запуск «Союза МС-17» ракетой-носителем «Союз-2.1а» запланирован на 14 октября. В его экипаж вошли российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американский астронавт Кэтлин Рубинс. Корабль должен установить рекорд по скорости доставки экипажа на МКС — расчётная длительность полёта составит 3 часа 7 минут.

Как писал NEWS.ru, космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров примут на МКС новый российский модуль «Наука». Они отправятся на орбиту весной 2021 года. В госкорпорации уточнили, что 10 октября на космодроме Байконур специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» провели двухчасовое плановое занятие с Новицким и Дубровым.