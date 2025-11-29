На Солнце произошла серия мощных вспышек предпоследнего класса

Специалисты Института прикладной геофизики 29 ноября зафиксировали пять мощных вспышек на Солнце, передает ТАСС. Отмечается, что все они произошли в активной области 4294.

29 ноября в 03:02 мск <…> зарегистрирована вспышка M1.6. В 07:20 мск <…> M1.6. В 16:16 мск <…> M1.1. В 19:07 мск <…> M2.9 (N20E89), — сказано в сообщении.

Ранее в ночь с 28 на 29 ноября на Солнце произошли три вспышки класса M, что стало первым подобным явлением почти за две недели, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Самая сильная из них достигла балла M5.9 и произошла в 01:24 по московскому времени.

До этого в ИКИ РАН предупредили о значительном увеличении числа вспышек на Солнце. Потоки рентгеновского излучения на поверхности звезды выросли почти в пять раз. Колебания солнечной активности продолжаются примерно 1,5 месяца и вызваны асимметрией в распределении активных центров на звезде.

Кроме того, ученые заявили, что межзвездная комета 3I/ATLAS при удалении от Солнца сохранила пылевой антихвост. Это явление наблюдается у комет, но крайне редко. По мере того как комета отдаляется от Солнца, астрономы получают все более качественные снимки, позволяющие рассмотреть детали ее строения.