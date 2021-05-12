На МКС сломалась американская система снабжения водой

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Система получения воды путём переработки на американском сегменте Международной космической станции вышла из строя. Об этом сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Установка для переработки воды (WPA) в модуле Tranquility была обесточена из-за возможной утечки. Это оборудование используется для получения чистой питьевой воды для членов экипажа МКС из различных источников, — гласит сообщение на сайте NASA.

Отмечается, что происшествие не создало угрозу экипажу. На МКС есть запчасти для ремонта WPA, работы планируется завершить в начале следующей недели. Американская система производит питьевую воду, перерабатывая мочу и атмосферный конденсат. Установки, аналогичные той, что сломалась в модуле Tranqulity, есть и на российском сегменте станции: с атмосферной влагой работает СРВ-К2М, с мочой — СРВ-У-РС.

Ранее представитель NASA Сьюзен Хелмс объявила о создании российско-американской рабочей группы, целью которой станет поиск причин утечки воздуха на МКС и устранение последствий этого явления.

Экипаж станции в настоящее время состоит из семи человек. В него входят космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Пётр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт ЕКА Тома Песке и астронавт JAXA Акихики Хосидэ.