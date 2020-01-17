https://static.news.ru/photo/b9d40f60-3932-11ea-8da2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

Новый российский антропоморфный робот отправится на МКС, чтобы заменить космонавтов при выполнении опасных и рутинных работ.

Отправка на российский сегмент робота пройдёт в рамках проведения исследований возможностей использования антропоморфной робототехнической системы на борту МКС, сообщает РИА Новости.

Изобретение может получить имя «Артём». Он будет доработан из предыдущей версии робота-космонавта «Фёдора». На МКС его отправят на разрабатываемом сейчас корабле «Орёл».

Ожидается, что первый старт серийного пилотируемого корабля «Орёл» пройдёт в 2023 году на носителе тяжёлого класса «Ангара-А5». Создание корабля ведётся уже 10 лет. Ранее он назывался «Федерация».

Как писал NEWS.ru, новый робот преимущественно будет работать в автономном режиме. Им можно будет управлять с помощью движений оператора, а при работе по заданной программе корректировать его действия.