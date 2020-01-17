Новый российский антропоморфный робот отправится на МКС, чтобы заменить космонавтов при выполнении опасных и рутинных работ.
Отправка на российский сегмент робота пройдёт в рамках проведения исследований возможностей использования антропоморфной робототехнической системы на борту МКС,
Изобретение может получить имя «Артём». Он будет доработан из предыдущей версии робота-космонавта «Фёдора». На МКС его отправят на разрабатываемом сейчас корабле «Орёл».
Ожидается, что первый старт серийного пилотируемого корабля «Орёл» пройдёт в 2023 году на носителе тяжёлого класса «Ангара-А5». Создание корабля ведётся уже 10 лет. Ранее он назывался «Федерация».
Как писал NEWS.ru, новый робот преимущественно будет работать в автономном режиме. Им можно будет управлять с помощью движений оператора, а при работе по заданной программе корректировать его действия.
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