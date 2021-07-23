Модуль МКС в понедельник сведут с орбиты и затопят в океане

Модуль «Пирс» российского сегмента Международной космической станции в понедельник, 26 июля, отстыкуют от МКС, чтобы освободить место для нового модуля «Наука». «Пирс» затопят в Тихом океане, сообщил Роскосмос.

Из-за того, что на модуле нет своих двигателей, его сведут с орбиты при помощи грузового корабля «Прогресс МС-16» — его прозвали «Герасимом» за схожесть задач с героем рассказа Ивана Тургенева «Муму». «Пирс» станет первым модулем МКС, который будет отстыкован от станции и затоплен​​​.

По данным с сайта Роскосмоса, старт операции будет дан в 13.53 мск. Центр управления полетами даст добро на отсоединения модуля вместе с «Прогрессом МС-16». После этого «Пирс» будет отделён от МКс в течение трёх минут. А ещё через три минуты корабль выдаст импульс для увода модуля на безопасное расстояние.

В 17.01 «Прогресс» начнёт торможение торможение для спуска с орбиты. Импульс составит 120 метров в секунду и будет длиться 17,5 минуты.

В 17.42 мск корабль войдёт в атмосферу, где сгорят его основные элементы. Поверхности Земли достигнут только тугоплавкие детали модуля. Они будут захоронены в районе Тихого океана, который называют «Кладбищем космических кораблей».