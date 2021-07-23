В Роскосмосе определились с датой отстыковки модуля «Пирс» от МКС

Отстыковка модуля «Пирс» от МКС, место которого займёт модуль «Наука», запланирована на 26 июля, сообщается на сайте Роскосмоса. До этого операция переносилась трижды.

В госкорпорации пояснили, что решение по корректировке планов в отношении модуля «Пирс» было принято специалистами на основании данных, полученных из телеметрии и необходимости построения оптимальных условий орбиты.

В настоящее время «Пирс» пристыкован к надирному порту служебного модуля «Звезда». Космонавты Пётр Дубов и Олег Новицкий уже закрыли переходные люки между ним и российским сегментом станции.

Отстыковка модуля намечена на 13:56 по московскому времени. Предполагается, что примерно через четыре часа несгораемые обломки «Пирса» упадут в Тихий океан.

Российская ракета «Протон-М» с многоцелевым лабораторным модулем «Наука» стартовала с Байконура 21 июля. Полёт модуля к МКС продлится восемь суток. 29 июля он должен пристыковаться к служебному модулю «Звезда». Он будет одним из самых больших сегментов МКС.