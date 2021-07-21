Впервые за 10 лет российский модуль вылетел к МКС

Российская ракета «Протон-М» с многоцелевым лабораторным модулем «Наука» стартовала с космодрома Байконур, пишет ТАСС. В последний раз российский модуль прибывал на МКС в 2010 году, тогда это был «Рассвет».

Модуль отделился от третьей ступени ракеты-носителя. Роскосмос в Twitter сообщил , что на устройстве раскрылись антенны и солнечные батареи.

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According to the telemetry data, antennas and solar panels of the #Nauka module have been deployed. pic.twitter.com/6h14KLixYf — Ð ÐÐ¡ÐÐÐ¡ÐÐÐ¡ (@roscosmos) July 21, 2021

Полёт модуля к МКС продлится восемь суток. По предварительным расчётам, 29 июля в 16:26 он состыкуется со служебным модулем «Звезда». Отсек-модуль «Пирс» на грузовом корабле «Прогресс МС-16», место которого займёт «Наука», отстыкуется 23 июля.

Многофункциональный лабораторный модуль «Наука» создан ГКНПЦ им. М. В. Хруничева на основе дублёра модуля «Заря» по заказу Роскосмоса. 17-й модуль для МКС «Наука» должен стать одним из самых больших на всей Международной космической станции.

В «Науке» есть спальное меcто космонавта, туалет, системы регенерации кислорода из воды и воды из урины, рабочие места для проведения экспериментов. Он также оборудован шлюзовой камерой для выноса наружу cтанции научного оборудования и европейским дистанционным манипулятором ERA.

Запуск «Науки» изначально был запланирован на 2017 год. Тогда его пришлось перенести на 2018 год, что объяснили засором в топливной системе. Модуль отправили производителю на доработку, а позднее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что проблема была не из-за засора, а из-за брака.