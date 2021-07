Впервые за 10 лет российский модуль вылетел к МКС

Модуль отделился от третьей ступени ракеты-носителя. Роскосмос в Twitter сообщил , что на устройстве раскрылись антенны и солнечные батареи.

According to the telemetry data, antennas and solar panels of the #Nauka module have been deployed. pic.twitter.com/6h14KLixYf