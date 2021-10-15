МКС восстановила ориентацию после инцидента с кораблём «Союз МС-18»

Международная космическая станции кратковременно теряла ориентацию во время тестирования двигателей корабля «Союз МС-18». Сейчас она восстановлена, безопасности экипажа инцидент не угрожал, сообщили ТАСС в ракетно-космической корпорации «Энергия».

В корпорации уточнили, что при тестировании двигателей корабля «Союз МС-18» имело место влияние работы двигателей на ориентацию станции. Ориентация была оперативно восстановлена благодаря персоналу Главной оперативной группы управления российского сегмента МКС.

Станции и экипажу ничего не угрожает, — подчеркнули в РКК.

Ранее сообщалось, что неполадки начались во время тестирования двигателей корабля «Союз», который должен доставить российский киноэкипаж — актрису Юлию Пересильд и режиссёра Клима Шипенко — с МКС на Землю. Космонавт, Герой России Андрей Борисенко заявил, что «ничего критичного» для МКС в потере ориентации в пространстве нет, на программу полётов станции инцидент не повлияет.

Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко прибыли на Международную космическую станцию 5 октября. Киноэкипаж снимает на орбите фильм «Вызов», рассказывающий о женщине-враче, которая в сжатые сроки готовится к полёту в космос, чтобы провести астронавту экстренную операцию.

Возвращение съёмочной группы запланировано на 17 октября. Они вернутся на Землю на корабле «Союз МС-18». Предполагается, что они приземлятся в 07:36 по столичному времени в 46 км юго-восточнее от города Жезказган (Казахстан).