МКС потеряла ориентацию в пространстве из-за тестов корабля киноэкипажа

При тестировании двигателей корабля «Союз», который должен доставить российский киноэкипаж с Международной космической станции на Землю, МКС потеряла ориентацию в пространстве. Это следует из трансляции NASA, в которой демонстрируются переговоры космонавтов с центром управления полётами.

Нам пришло аварийное сообщение от коллег (с американского сегмента станции — NEWS.ru.) — потеря ориентации, — сказал Земле космонавт Антон Шкаплеров.

В ЦУП ответили, что это произошло из-за тестирования системы управления движением корабля «Союз МС-18». Для возвращения станции в штатную ориентацию были включены двигатели российского сегмента МКС.

Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко прибыли на Международную космическую станцию 5 октября. Киноэкипаж снимает на орбите фильм «Вызов», рассказывающий о женщине-враче, которая в сжатые сроки готовится к полёту в космос, чтобы провести астронавту экстренную операцию.

Возвращение съёмочной группы запланировано на 17 октября. Они вернутся на Землю на корабле «Союз МС-18». Предполагается, что они приземлятся в 07:36 по столичному времени в 46 км юго-восточнее от города Жезказган (Казахстан).