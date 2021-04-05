Маск дал рекомендацию инженерам из России по созданию ракет

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Единственная женщина в отряде космонавтов Роскосмоса Анна Кикина рассказала, что поблажек в полёте по половому признаку никто не делает, все космонавты — универсалы и профессионалы. А на Земле и мужчины, и женщины должны одинаково успешно сдавать теоретические экзамены и регулярно тренироваться, оттачивая навыки.

Самые серьёзные требования, конечно, предъявляются к состоянию здоровья. Организм просматривается досконально, поэтому важно его регулярно тренировать и в целом вести здоровый образ жизни. Значительная часть допущенных до медицинского отбора претендентов,...