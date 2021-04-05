16+

Рубрики

Медиа

Архив

Космос

Маск дал рекомендацию инженерам из России по созданию ракет

09:11, 05 апреля 2021 53
Илон Маск Илон Маск Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Руководитель компании SpaceX Илон Маск дал совет российским инженерам, который касается разработки космических ракет.

По его словам, им необходимо стремиться к созданию полностью многоразовых ракет.

Это хороший путь, но я рекомендую стремиться к полной многоразовости, — написал он в Twitter.

Так Маск отреагировал на российский проект ракеты-носителя «Амур-СПГ» с многоразовой первой ступенью.

Ранее NEWS.ru писал, что проект Илона Маска по запуску малых спутников на ракетах Falcon 9 по фиксированной цене и на регулярной основе является экономически окупаемым. Это подтвердили специалисты МГТУ имени Н. Э. Баумана. В компании SpaceX ранее заявили об услуге по запуску малых спутников массой до 20 килограммов на регулярной основе: порядка одного раза в месяц с фиксированной стоимостью в $1 млн. Российские специалисты пришли к выводу, что компания предложила выведение спутников указанной массы по самой низкой из возможных цен.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео