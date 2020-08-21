Космонавты с МКС поприветствовали участников «Армии-2020»

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Космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, которые в настоящее время находятся на Международной космической станции (МКС), поприветствовали участников и гостей военно-технического форума «Армия-2020» в подмосковном парке «Патриот».

Многие уже знают, что военно-технический форум «Армия» — это место, где демонстрируются лучшие достижения и новейшие технологии, — сказал Иванишин.

Вагнер, в свою очередь, добавил, что Роскосмос, в числе 12 компаний ракетно-космической отрасли, покажет свою уникальную продукцию на форуме.

Форум «Армия-2020» пройдёт с 23 по 29 августа в подмосковном парке «Патриот».

Как ранее писал NEWS.ru, созданный по заказу ВМФ буксировщик «Спрут» будет впервые продемонстрирован на форуме «Армия-2020». Разработка завода «Буревестник» не имеет аналогов.