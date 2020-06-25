Космический турист впервые в истории выйдет в открытый космос в 2023 году

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В Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» сообщили, что первый выход космического туриста в открытый космос состоится в 2023 году. Сегодня был подписан соответствующий контракт.

Между РКК «Энергия» и компанией Space Adventures Inc. (США) подписан контракт на осуществление в 2023 году краткосрочной экспедиции двух участников космического полета на борту корабля «Союз МС» на российский сегмент МКС, — говорится на сайте компании.

В компании объяснили, что турист совместно с профессиональным российским космонавтом совершит выход в открытый космос.

Ранее американская Virgin Galactic подписала соглашение с NASA, касающееся стимулирования развития орбитального космического туризма на МКС. В рамках договорённостей с Космическим центром Джонсона фирма определит партнёров, заинтересованных в продвижении частных космических миссий, разработке учебных материалов, а также в доставке на орбиту и на Землю необходимых ресурсов.

Американские компании SpaceX и Space Adventures тоже заключили договор о полётах космических туристов. Первый полёт на корабле Crew Dragon может состояться в начале 2021 года, писал NEWS.ru.