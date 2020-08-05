Корабль SpaceX для колонизации Марса успешно прошёл испытания

https://static.news.ru/photo/43e70dd8-d703-11ea-97b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: austinbarnard45/twitter.com

Компани Илона Маска SpaceX провела удачные испытания полноразмерного прототипа своего космического корабля Starship. Он разработан для колонизации Марса.

Запуск состоялся 4 августа в деревне Бока-Чика в штате Техас в 18:57 по местному времени. Выполненный из нержавеющей стали SN5 без экипажа поднялся в воздух на высоту 150 метров и приземлился после короткого испытательного полета, который длился около 40 секунд, сообщает специализированный портал space.com.

Испытания предыдущих прототипов за исключением первого (Starhopper) заканчивались неудачей. Один взорвался после утечки топлива, два других — лопнул при наддуве жидким азотом. ещё один корабль лопнул в прошлом году при испытаниях на герметичность.

Starship будет запускаться с Земли на гигантской ракете под названием Super Heavy. По словам Маска, оба аппарата будут многоразовыми, что потенциально сократит стоимость космических полётов настолько, чтобы сделать поездки с экипажем на Луну, Марс и другие направления в дальний космос экономически целесообразными.

Super Heavy будет возвращаться на Землю после каждого старта. Звездолёт сам по себе будет достаточно мощным, чтобы оторваться от Марса и Луны, которые обладают гораздо более слабым гравитационным притяжением, чем наша планета. Так, Starship будет оснащён шестью двигателями нового поколения SpaceX (Raptor), высотой около 50 м, и сможет перевозить до 100 человек, уверен основатель компании.

Местом запуска и посадки системы определены Космический центр имени Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида и космодром в деревне Бока-Чика в штате Техас.

Ранее профессор Жан-Марк Салотти из Национального политехнического института Бордо во Франции высказал предположение, что цивилизацию на Марсе вполне могут создать 110 человек, которые будут развивать сельское хозяйство и промышленность, а также воспитывать детей. К такому выводу он пришёл на основе математического моделирования, писал NEWS.ru.