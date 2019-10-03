https://static.news.ru/photo/92267332-e5b7-11e9-b048-fa163e074e61_660.jpg Фото: Роскосмос

Космический корабль «Союз МС-12» отстыковался от Международной космической станции. Экипаж возвращается на Землю.

Приземление должно произойти в 14:00 по московскому времени приблизительно в 145 км от Жезказгана, Казахстан. За 56 минут до этого двигательная система «Союза МС-12» сработает на торможение.

Данную информацию передаёт РИА Новости.

Как ранее писал News.ru, пилотируемый корабль «Союз МС-12» 15 марта пристыковался к Международной космической станции. Трансляция велась на сайте Роскосмоса. В составе экипажа космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавты НАСА Ник Хейг и Кристина Кук.

За время нахождения на МКС космонавты встретились и поработали не только с экипажами двух других кораблей. Вместе с ними некоторое время находился антропоморфный робот «Фёдор», который уже вернулся на Землю и в космос, как выяснилось, больше не полетит.