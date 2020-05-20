Концентрация бензола возросла на борту МКС

https://static.news.ru/photo/0d0c47a4-9a33-11ea-af3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nasa/Keystone Press Agency/Global Look Press

Повышенная концентрация бензола выявлена на борту Международной космической станции (МКС). При этом она не превышает предельно допустимую норму.

Экипаж работает в безопасных условиях, но рост концентрации бензола, который токсичен и канцерогенен, контролируется. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.

В настоящий момент на борту МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди. Ещё два астронавта из США могут пополнить экипаж станции 28 мая, когда к МКС должен пристыковаться корабль Crew Dragon.

Ранее NEWS.ru сообщал, что до конца мая почти все жители России будут иметь возможность увидеть невооружённым глазом МКС. Для этого нужно смотреть по вечерам на южный небосклон, так как станция пролетает с юго-запада на юго-восток. Видимый пролёт МКС будет длиться более шести минут 20 мая в 22:34 мск.