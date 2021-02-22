Командиром МКС впервые с 2014 года станет японец

https://static.news.ru/photo/887bd9ae-7674-11eb-bc13-96000091f725_660.jpg Акихико Хошидэ Фото: SpaceX/NASA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Следующим японским астронавтом, который отправится на Международную космическую станцию (МКС), станет Акихико Хошидэ. Он станет вторым в истории командиром МКС, представляющим Токио, рассказал директор московского представительства Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Ёсио Вада. Сейчас на орбите работает другой гражданин Страны восходящего солнца — Соичи Ногучи.

Согласно планам островного государства, в 2022-м на МКС полетит Коичи Ваката, в 2023-м — Сатоши Фурукава. Вада отметил, что дальнейшие планы пока отсутствуют, так как срок эксплуатации МКС официально может закончиться в декабре 2024-го, а продления пока не запланировано, пишет РИА Новости. Первым и пока единственным в истории командиром МКС из Японии являлся Коичи Ваката.

Накануне стало известно, что американка Хейли Арсенокс, перенёсшая в детстве рак костей, станет вторым членом экипажа первого полностью коммерческого полёта в космос корабля Crew Dragon. Миссия Inspiration4 с четырьмя космическими туристами состоится в 2021 году. Первым в истории полётом без профессиональных астронавтов на борту будет командовать бизнесмен Джаред Исаакман. Благотворительная миссия должна помочь собрать средства для больницы St. Jude Children's Research Hospital, занимающейся детскими онкологическими заболеваниями.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американская компания Axiom Space объявила состав экспедиции, в рамках которой космические туристы впервые взойдут на борт корабля Crew Dragon. Командиром команды станет бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Аллегриа. К Международной космической станции (МКС) на Crew Dragon также полетят бизнесмен и инвестор Ларри Коннор из США, его канадский коллега Марк Пати, а также предприниматель из Израиля Эйтан Стиббе.