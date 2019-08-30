https://static.news.ru/photo/74057d56-ccb4-11e9-bf89-fa163e074e61_660.jpg «Юйту-2» Фото: Xinhua/Global Look Press

Луноход «Юйту-2», принадлежащий КНР, исследовал обратную сторону Луны. Во время выполнения миссии было обнаружено загадочное цветное вещество.

Необычный материал, запечатлённый на снимках аппарата, заметила замначальника модельной команды Тянья, сообщается на сайте миссии.

В настоящий момент остаётся неизвестным, что именно нашли учёные. У находки был зафиксирован необычный цвет и блеск, а также структура геля.

Ранее News.ru писал, что Роскосмос объявил тендер на проведение исследований, необходимых для осуществления пилотируемой миссии на Луну. Исполнителю предстоит сформулировать программу исследования и освоения спутника Земли.