Луноход «Юйту-2», принадлежащий КНР, исследовал обратную сторону Луны. Во время выполнения миссии было обнаружено загадочное цветное вещество.
Необычный материал, запечатлённый на снимках аппарата, заметила замначальника модельной команды Тянья, сообщается на
В настоящий момент остаётся неизвестным, что именно нашли учёные. У находки был зафиксирован необычный цвет и блеск, а также структура геля.
Ранее News.ru писал, что Роскосмос объявил тендер на проведение исследований, необходимых для осуществления пилотируемой миссии на Луну. Исполнителю предстоит сформулировать программу исследования и освоения спутника Земли.