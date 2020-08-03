Инженеры изготовили научные приборы для первой российской лунной станции

https://static.news.ru/photo/19d0240e-d57c-11ea-9142-fa163e074e61_660.jpg Космический аппарат Луна - Глоб Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Инженеры начали устанавливать научные приборы на первую в российской истории автоматическую лунную посадочную станцию «Луна-25». Её планируют отправить к естественному спутнику Земли в октябре 2021 года. Об этом заявили в Институте космических исследований (ИКИ) РАН.

В июле лётные образцы российских научных приборов поставлены из ИКИ РАН в НПО Лавочкина. Специалисты начали их установку на борт космического аппарата «Луна-25», — сообщили в институте.

Всего было сделано девять приборов: восемь из них разработаны в России, один — в Европейском космическом агентстве. Среди приборов — телевизионная система и манипуляторный комплекс, передаёт РИА Новости.

Последний раз лунная посадочная станция была запущена в СССР в 1976 году. В современной российской истории запуск станции к Луне будет произведён впервые. Он запланирован на 1 октября 2021 года. Через десять суток станция осуществит мягкую посадку в окрестностях лунного южного полюса. Основной район посадки расположен севернее кратера Богуславского, резервный — юго-западнее кратера Манцини.

Посадка будет признана успешной, если аппарат сядет в один из этих районов в пределах эллипса 15 х 30 километров. Аппарат должен провести исследования полярного грунта, измерив его механические характеристики, а также исследование полярной экзосферы Луны.

В полярной области Луны никогда не садились космические аппараты. Американские и советские миссии совершали посадку на умеренных широтах или в районе экватора.

NEWS.ru писал, что готовность к запуску аппаратуры, установленной на станции «Луна-25», планируется проверить с помощью техники из США и Европы.