Индийские астронавты продолжают обучение на самоизоляции в РФ

https://static.news.ru/photo/e19315f4-7849-11ea-b425-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Индийские астронавты, проходящие подготовку к полёту в Звёздном Городке, находятся на самоизоляции. Занятия продолжатся после 30 апреля.

Индийцы самостоятельно готовятся к предстоящему экзамену. Все четверо здоровы, но за ними постоянно наблюдают профессиональные медики, сообщает ТАСС со ссылкой на «Главкосмос».

Астронавты соблюдают график обучения и сейчас прошли уже четверть учебной программы. На прошлой неделе индийские космонавты сдали экзамен по дисциплине «Основы построения бортовых систем пилотируемых космических аппаратов». Ещё через неделю они будут сдавать экзамен по курсу «Теория полёта пилотируемых космических аппаратов».

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина из-за коронавируса на четыре недели приостановил подготовку экипажа из Индии. Программа была рассчитана на более чем 12 месяцев и предусматривала трёхмесячный резерв для непредвиденных обстоятельств.