Илон Маск поздравил Джеффа Безоса с успешным полётом корабля New Shepard

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Предприниматель Илон Маск поздравил компанию богатейшего человека в мире Джеффа Безоса Blue Origin с успешным суборбитальным полётом корабля New Shepard. Своё сообщение Маск разместил в Twitter.

Поздравляю, — такой комментарий оставил Маск под видеозаписью приземления корабля, размещённой на странице Blue Origin.

Первый суборбитальный полёт корабля New Shepard состоялся 20 июля. На борту находились владелец компании Джефф Безос, его брат Марк, 82-летняя Уолли Фанк, ранее прошедшая программу подготовки космонавтов, и 18-летний Оливер Деймен из Нидерландов. Таким образом, Фанк стала самым пожилым человеком, побывавшим в космосе, а Деймен — самым молодым.

Джефф Безос — основатель компании Amazon, владелец Blue Origin. Его состояние оценивается в более чем $200 млрд. На втором месте находится Илон Маск с капиталом $181 млрд.

Компания Blue Origin планирует осуществлять регулярные туристические полёты в космос.