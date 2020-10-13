Глава NASA надеется, что Россия присоединится к «Соглашениям Артемиды»

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Надежду на то, что Россия присоединиться к соглашения устанавливающим общие принципы освоения космоса выразил глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн.

Я продолжаю очень сильно надеяться на то, что Россия присоединится к «Соглашениям Артемиды», — отметил Брайденстайн на брифинге.

Он рассчитывает на то, что РФ будет следовать принципам «Соглашениям Артемиды», даже если страна отклонит это предложение. По его мнению, оно полностью соответствует тому, что прописано в Договоре по космосу от 1967 года, передаёт ТАСС.

Ранее Американское космическое агентство обнародовало условия, на которых Соединённые Штаты готовы сотрудничать с Россией и другими странами в научной деятельности на поверхности Луны и освоении спутника Земли.

Как писал NEWS.ru ранее, информация о том, что Россия не будет включена в перечень стран — участников «Соглашения Артемиды», является некорректной, заявил исполняющий обязанности замдиректора NASA по международным связям Майкл Голд. Он рассказал, что наслышан и не удивлён реакцией российской стороны на сообщения о том, что Вашингтон не желает включать РФ в соглашение по Луне.