В NASA опровергли отсутствие России в списке участников соглашения по Луне

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Информация о том, что Россия не будет включена в перечень стран-участников «Соглашения Артемиды» является некорректной, заявил исполняющий обязанности замдиректора NASA по международным связям Майкл Голд.

Представитель Агентства рассказал, что наслышан о реакции российской стороны на сообщения о том, что Вашингтон не желает включать РФ в соглашение по Луне и не удивлён такой реакции, передаёт ТАСС.

Я думаю, досадно, что было множество утечек в СМИ, которые не отражали корректно то, чем являются «Соглашения Артемиды», так что я не удивлён некоторым реакциям. Честно говоря, если бы я был на их месте, я бы, наверное, отреагировал так же, учитывая ту информацию, которая была представлена, — сказал Голд.

Как писал NEWS.ru, глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин провёл 15 мая совещание, посвящённое исследованию и освоению лунных ресурсов. В ходе совещания его участники обсудили вопросы научного изучения спутника Земли, возможность освоения ресурсов Луны и правовые аспекты такой деятельности. Ранее сообщалось, что в готовящемся Соединёнными Штатами международном договоре о добыче ископаемых на планете не учитываются интересы России и она не станет участником соглашения.