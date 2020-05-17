В NASA назвали условия для сотрудничества с Россией в освоении Луны

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Американское космическое агентство обнародовало условия, на которых Соединённые Штаты готовы сотрудничать с Россией и другими странами в научной деятельности на поверхности Луны и освоении спутника Земли.

Помимо непосредственно отправки астронавтов на Луну, США хотят продвигать свои ценности, рассказал и.о. замдиректора NASA по международным связям Майкл Голд. Американскую сторону интересует открытость всех сторон «Соглашения Артемиды» и прозрачность их деятельности, сообщает Ars Technica.

По словам Голда, в настоящее время этим условиям не удовлетворяет только Китай, Россия же вполне может быть отнесена к разделяющим озвученные ценности странам.

Мы хотим использовать волнение вокруг «Артемиды», чтобы стимулировать партнёров к принятию этих принципов, которые, по нашему мнению, приведут к более мирному, прозрачному, безопасному и безопасному будущему в космосе — не только для NASA и международных партнёров, с которыми мы работаем, но и для всего мира, — сказал представитель Агентства.

Как писал NEWS.ru ранее, информация о том, что Россия не будет включена в перечень стран — участников «Соглашения Артемиды», является некорректной, заявил исполняющий обязанности замдиректора NASA по международным связям Майкл Голд. Он рассказал, что наслышан и не удивлён реакцией российской стороны на сообщения о том, что Вашингтон не желает включать РФ в соглашение по Луне.