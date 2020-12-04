Эксперт объяснил важность миссии китайского аппарата «Чанъэ-5» на Луне

https://static.news.ru/photo/3744a214-362d-11eb-91b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/LaunchStuff

Миссия по доставке лунного грунта китайским аппаратом «Чанъэ-5» очень важна для науки, сообщил научный обозреватель телеканала «Культура» Александр Галкин.

По его словам, изучение образцов позволит раскрыть загадку происхождения естественного спутника Земли, а также лучше понять некоторые процессы, происходящие на нашей планете.

Кроме того, отметил он, перспективы миссии касаются и ресурсов, количество которых на Земле ограничено.

Нас пугали ещё полвека назад, что скоро газ, нефть исчезнут и Земля замёрзнет оттого, что её нечем топить, выяснятся, что нашли альтернативные источники энергии, а нефти хватит ещё на несколько поколений вперёд, а может быть, она уже просто будет не нужна, — пояснил Галкин.

Эксперт уточнил, что уже полученные сведения показывают, что на Луне много редкоземельных металлов, которые присутствуют на Земле в недостаточном количестве. Они требуются для создания батарей, гаджетов, квантовых компьютеров и других полезных вещей. Поэтому перспектива добывать их и перерабатывать на спутнике или уже на Земле выглядит вполне реальной.

Галкин напомнил, что СССР 46 лет назад уже доставлял с лунный грунт, как и США. Однако все образцы были добыты примерно в одном районе, а Китай направил аппарат к полюсу.

Представьте себе, это примерно то же самое, что если бы кто-то к нам прилетел, зачерпнул бы грунт на Кубани и где-нибудь в пустыне Гоби. Одни бы сказали, что у нас вся Земля состоит из чернозёма, а другие бы сказали, что из силициума и из песка. Так что, чем шире охват, тем лучше, — отметил эксперт.

Он добавил, что в настоящее время уже есть проекты по обустройству орбитальных станций, но не из привозных материалов, а из переплавленного грунта Луны, которая также является одной из перспективных точек для переселения человечества, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее NEWS.ru писал, что аппарат «Чанъэ-5» впервые в истории прислал динамичный снимок государственного флага Китая на фоне ландшафта Луны.

Предполагается, что аппарат, который был запущен к Луне 24 ноября, вернётся на Землю 17 декабря. Он должен доставить около двух килограммов лунной породы. Китайские специалисты будут проводить её исследование в научных целях, а также для подготовки к строительству базы на Луне.