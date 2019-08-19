Александр Немчин, планетолог из австралийского Университета Кертина, изучил так называемый лунный камень, доставленный на землю миссией «Апполон-14». Исследование показало, что камень попал на Луну с Земли.
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Учёный пришёл к выводу, что камень имеет земное происхождение. Он мог попасть на Луну около четырёх миллиардов лет назад, когда спутник Земли находился намного ближе и между двумя небесными телами происходил интенсивный метеоритный обмен.
News.ru ранее сообщал о наступлении решающего этапа в индийском лунном проекте. В ночь на 14 августа 2019 года исследовательский аппарат «Чандраян-2» покинул орбиту Земли и вышел на траекторию полёта к Луне.