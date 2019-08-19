https://static.news.ru/photo/877cfd38-c29f-11e9-b3de-fa163e074e61_660.jpg Проба лунного грунта № 10005 Фото: NASA

Александр Немчин, планетолог из австралийского Университета Кертина, изучил так называемый лунный камень, доставленный на землю миссией «Апполон-14». Исследование показало, что камень попал на Луну с Земли.

Как сообщает РЕН ТВ , такие результаты удалось получить, проанализировав химический состав объекта. По словам Немчина, в составе породы камня обнаружен гранит, кварц и циркон. Подобный состав нехарактерен для Луны, но часто встречается в древних горных породах Земли.

Учёный пришёл к выводу, что камень имеет земное происхождение. Он мог попасть на Луну около четырёх миллиардов лет назад, когда спутник Земли находился намного ближе и между двумя небесными телами происходил интенсивный метеоритный обмен.

News.ru ранее сообщал о наступлении решающего этапа в индийском лунном проекте. В ночь на 14 августа 2019 года исследовательский аппарат «Чандраян-2» покинул орбиту Земли и вышел на траекторию полёта к Луне.