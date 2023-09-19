Военкор Коц предсказал, что Армения обвинит Россию в сдаче Карабаха

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Никол Пашинян

Армения наверняка попытается переложить на Россию ответственность за сдачу Карабаха, предположил военкор Александр Коц в Telegram-канале. По его мнению, ситуация будет развиваться по хорошо знакомому сценарию с проплаченными протестами и пикетами у военной базы ВС РФ.

В сдаче Арцаха обвинят Россию. Проплаченные антироссийские демонстрации в Ереване. Пикеты у нашей военной базы в Гюмри с требованиями вывести войска. Очень знакомый сценарий в стране, где находится второе по величине посольство США в мире, — рассказал журналист.

При этом он подчеркнул, что у российских миротворцев нет мандата на вмешательство в условия проведения операции азербайджанскими военными. Главная задача миротворцев сейчас заключается в обеспечении безопасной эвакуации населения, констатировал военкор.

Минобороны Азербайджана ранее объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе с целью восстановления конституционного строя. Как подчеркнули в ведомстве, командование российского миротворческого контингента и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра проинформировано о проведении операции.

На этом фоне в МИД Азербайджана заявили, что единственный способ урегулирования кризиса в Карабахе подразумевает безоговорочный и полный вывод армянских войск из региона. Дипломаты также призвали международное сообщество удержать Ереван от попыток подорвать «хрупкие усилия по нормализации» обстановки.