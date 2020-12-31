Жителям Казахстана разрешили досрочно снимать пенсионные накопления

https://static.news.ru/photo/102b9e04-4cd4-11eb-b2e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Government.ru

У жителей Казахстана появилась возможность досрочно воспользоваться своими пенсионными накоплениями для оплаты лечения и улучшения жилищных условий. Соответствующие поправки в законодательство утвердил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Документ предусматривает право граждан на единовременные выплаты за счёт обязательных пенсионных взносов и (или) обязательных профессиональных пенсионных взносов в Едином пенсионном накопительном фонде (ЕНПФ). Президент полагает, что нововведение будет стимулировать участие жителей страны в пенсионной системе, а также способствовать «обелению» трудовых отношений.

По словам главы Минтруда Казахстана Биржана Нурымбетова, досрочно частью своих пенсионных накоплений смогут воспользоваться свыше 700 тысяч граждан страны. В первую очередь те, чьи накопления превышают «порог достаточности», составляющий 3,9 млн тенге ($9,4 тысячи долларов).

Воспользоваться средствами также смогут пенсионеры, имеющие дополнительные средства в ЕНПФ, и граждане, оформившие пенсионный аннуитет (пожизненные выплаты от компаний по страхованию жизни) и также имеющие накопления, сообщает РИА Новости.

В Казахстане пенсионный возраст для мужчин составляет 63 года, для женщин — 59,5 года.

Ранее NEWS.ru писал, что в России 1 января вступил в силу закон о заморозке накопительной части пенсии до конца 2023 года. Он предполагает уменьшение размера трансферта из госбюджета в бюджет ПФР на 669,3 млрд рублей. Учёт в 2023 году страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в полном объёме не уменьшит объём пенсионных прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования, поскольку размер в 16% индивидуальной части тарифа страховых взносов сохраняется.