Жителей Казахстана предупредили о «380-градусных морозах» Жителям Казахстана разослали СМС-оповещения о «380-градусных морозах»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители северных районов Казахстана получили ошибочные СМС-оповещения, в которых их предупредили об аномальном похолодании. Один из местных операторов связи сообщил, что гражданам республики стоит ждать «380-градусных морозов». Соответствующие публикации жители начали распространять в социальных сетях, в шутку отмечая, что даже холода не освободят их от работы.

На территории СКО (Северо-Казахстанской области) сильный мороз до −380 °C. Отмена занятий 0–11 классы, — говорилось в сообщении оператора.

Представители компании уже предупредили, что произошла техническая ошибка. Так, символ градуса случайно заменился на цифру ноль. Жителям уже разослали исправленные оповещения.

Уральским школьникам тем временем разрешили не посещать школу из-за сильных морозов. Уроки были отменены не только у младшеклассников, но также у учеников средней и старшей школы. Морозы накрыли Челябинск, Ханты-Мансийский автономный округ, Тюмень, Курган и Ямал. При этом мэрия Екатеринбурга недавно заявила, что разговоров об отмене занятий на данный момент нет. Несмотря на это, большинство родителей, проживающих в городе, предпочли не отпускать детей на уроки, из-за чего параллельные классы временно объединили.