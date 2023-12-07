Уральским школьникам разрешили не посещать занятия из-за морозов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Школьникам в большинстве регионов Урала разрешили не посещать учебные занятия из-за сильных морозов, пишет ЕАН. Уроки были отменены как для младшеклассников, так и для учеников средней и старшей школы.

Как уточняет издание, было принято решение отменить занятия в школах Челябинска, ХМАО, Тюмени, Кургана и Ямала. Школьников также оставили без уроков в Перми. При этом мэрия Екатеринбурга недавно заявила, что разговоров об отмене занятий на данный момент нет. Несмотря на это, большинство родителей, проживающих в городе, предпочли не отпускать детей на уроки, из-за чего параллельные классы временно объединяют.

По прогнозам синоптиков, аномально холодная погода сохранится на Среднем Урале вплоть до 12 декабря. Ожидается, что ниже всего, до минус 32 градусов, температура воздуха опустится ночью с 7 на 8 декабря.

В Якутске ранее учащихся старших классов перевели на дистанционное обучение из-за сильных морозов, сообщает управление образования городской администрации. Школьники с первого по восьмой класс были отправлены на удаленку до этого. Ограничения будут действовать вплоть до 8 декабря. В управлении добавили, что в ближайшее время на территории Якутии дневные температуры составят минус 43–48 градусов, местами до 52 градусов мороза.