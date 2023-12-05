Школьников в Якутске перевели на дистанционное обучение из-за морозов

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В Якутске учащиеся 9–11-х классов переведены на дистанционное обучение из-за сильных морозов, сообщает управление образования городской администрации. Школьники с первого по восьмой класс были отправлены на удаленку ранее и будут обучаться дома до 8 декабря.

5 декабря 2023 года актированный день (день, в который запрещено работать вне помещений. — NEWS.ru) для обучающихся 9-х, 10-х, 11-х классов. Температура наружного воздуха в городе Якутске <...> минус 49 градусов. Актированный день объявляется на весь день независимо от смены, <...> организуется обучение с использованием дистанционных технологий, — говорится в сообщении.

В управлении добавили, что в ближайшие сутки на территории Якутии дневные температуры составят минус 43–48 градусов, местами до 52 градусов мороза. В ночные часы термометры покажут минус 48–53 градуса, а в отдельных районах температура опустится до минус 54–59 градусов.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов предупредил жителей Москвы и Подмосковья о сильном похолодании. По его словам, с понедельника, 4 декабря, температура воздуха будет постепенно понижаться. Не исключено, что к концу недели столбики термометров опустятся до 20 градусов мороза, добавил метеоролог.