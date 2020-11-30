Житель Бобруйска чудом увернулся от перевернувшегося внедорожника

В белорусском Бобруйске местный житель едва не попал под колёса автомобиля, вылетевшего с дороги.
Инцидент произошёл утром во время пробежки. Мужчина бежал возле проезжей части, когда заметил летевший в его сторону внедорожник. Бегун в последний момент успел отскочить в сторону. Видео происшествия
В результате ДТП никто не пострадал, находившиеся в салоне автомобиля люди были пристегнуты.
Ранее NEWS.ru сообщал о гибели в Санкт-Петербурге мужчины в ДТП с участием бронетранспортёра во время исторической реконструкции. Боевая техника, участвовавшая в мероприятии, принадлежит частному лицу, кто управлял БТР, на данный момент неизвестно. Погибшему было 38 лет.
Ещё один трагический случай произошёл в Челябинске. Там легковой автомобиль столкнулся с джипом, а затем вылетел на тротуар, где сбил двоих пешеходов.