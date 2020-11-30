Житель Бобруйска чудом увернулся от перевернувшегося внедорожника

https://static.news.ru/photo/a16e09f6-3316-11eb-9109-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Schurr/imageBROKER.com/Global Look press

В белорусском Бобруйске местный житель едва не попал под колёса автомобиля, вылетевшего с дороги.

Инцидент произошёл утром во время пробежки. Мужчина бежал возле проезжей части, когда заметил летевший в его сторону внедорожник. Бегун в последний момент успел отскочить в сторону. Видео происшествия публикует в своём Telegram Sputnik Беларусь.

В результате ДТП никто не пострадал, находившиеся в салоне автомобиля люди были пристегнуты.

Ранее NEWS.ru сообщал о гибели в Санкт-Петербурге мужчины в ДТП с участием бронетранспортёра во время исторической реконструкции. Боевая техника, участвовавшая в мероприятии, принадлежит частному лицу, кто управлял БТР, на данный момент неизвестно. Погибшему было 38 лет.

Ещё один трагический случай произошёл в Челябинске. Там легковой автомобиль столкнулся с джипом, а затем вылетел на тротуар, где сбил двоих пешеходов.