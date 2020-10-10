Запись разговора Тихановской с мужем попала в Сеть

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Видеозапись с разговором экс-кандидата в президенты Белоруссии от объединённой оппозиции Светланы Тихановской и её мужа Сергея опубликована в Интернете.

Ролик опубликован на YouTube. Женщина рассказала супругу, что делает всё возможное для освобождения его и других оппозиционеров, а также для изменения ситуации в стране.

Я держусь только благодаря белорусам. Знаю, что отступать мы не можем и никогда этого не сделаем, пока вы все не будете освобождены, пока мы не добьёмся новых выборов, — подчеркнула она.

Мужчина спросил у неё, как ей встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Она ответила, что эти политики — хорошие люди, которые поддерживают белорусскую оппозицию и не признают легитимность главы государства Александра Лукашенко.

Я думаю, что нормально всё будет, — сказал Тихановский.

Жена спросила его, не пора ли его «где-то встречать», но получила отрицательный ответ. Мужчина посоветовал ей быть «жёстче».

Как писал NEWS.ru, это был из первый разговор за четыре месяца.

В ночь на 11 августа Тихановская уехала в Литву, власти которой предоставили ей визу сроком на год. Доверенное лицо политика Ольга Ковалькова отметила, что у той не было выбора, кроме как уехать из страны. Её отъезд «организовали» власти, заявила она. Тихановский содержится под стражей в Белоруссии, писал NEWS.ru.