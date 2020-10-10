Запись разговора Тихановской с мужем попала в Сеть

Видеозапись с разговором экс-кандидата в президенты Белоруссии от объединённой оппозиции Светланы Тихановской и её мужа Сергея опубликована в Интернете.
Ролик
Я держусь только благодаря белорусам. Знаю, что отступать мы не можем и никогда этого не сделаем, пока вы все не будете освобождены, пока мы не добьёмся новых выборов, — подчеркнула она.
Мужчина спросил у неё, как ей встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Она ответила, что эти политики — хорошие люди, которые поддерживают белорусскую оппозицию и не признают легитимность главы государства Александра Лукашенко.
Я думаю, что нормально всё будет, — сказал Тихановский.
Жена спросила его, не пора ли его «где-то встречать», но получила отрицательный ответ. Мужчина посоветовал ей быть «жёстче».
Как писал NEWS.ru, это был из первый разговор за четыре месяца.
В ночь на 11 августа Тихановская уехала в Литву, власти которой предоставили ей визу сроком на год. Доверенное лицо политика Ольга Ковалькова отметила, что у той не было выбора, кроме как уехать из страны. Её отъезд «организовали» власти, заявила она. Тихановский содержится под стражей в Белоруссии, писал NEWS.ru.
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