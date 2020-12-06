В Минске начались задержания протестующих

https://static.news.ru/photo/70fa5794-37b1-11eb-9d89-fa163e074e61_660.jpg Фото: EPA/ТАСС

Несколько человек задержаны в Минске в жилых районах Брилевичи и Лебяжий во время воскресной акции протеста «Марш воли». В ГУВД Мингорисполкома ситуацию пока не комментируют.

В Белоруссии уже четыре месяца продолжаются массовые акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко, который занимает пост с 1994 года, отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и страны Запада итоги выборов в Белоруссии не признали.

Самые массовые акции проходят в белорусской столице по воскресеньям. Последние несколько недель они сменили формат: общей точки сбора протестующих нет, марши несогласных проходят в разных районах Минска. Силовики зачастую применяют жёсткие методы разгона протестующих.

6 декабря минчане начали собираться во дворах жилых домов около полудня. Некоторое время спустя колонны, в которых нескольких десятков до нескольких сотен человек, начали шествие по улицам своих районов под бело-красно-белой символикой. Люди скандируют «Живе Беларусь!».

Вскоре начали поступать сообщения о первых стычках с правоохранителями. К местам массового скопления граждан подъезжают автобусы с ОМОНом. Демонстрантов, которых не удаётся разогнать, а также тех, кто не успевает убежать, задерживают.

Ранее NEWS.ru писал, что в центр города перед началом протестных акций по уже сложившейся за четыре месяца традиции была направлена военная техника.