Зачем белорусский посол поддержал «украинский» Крым

Когда стало известно, что белорусская авиакомпания «Белавиа» попала под серьёзные западные санкции по причине насильственной посадки в Минске ирландского самолета, братская Россия тут же решила буквально броситься «синеокой красавице» на помощь. Раз белорусские самолёты не смогут пока летать в страны Европы, для них специально расшили географию полётов на российских просторах. Только так авиакомпанию можно спасти от полного банкротства.

Вот только глава крылатых белорусов тут же оговорился, что вот в Крым они всё равно летать не собираются до тех пор, пока его принадлежность России не будет признана властями его страны. Собственно, упорное нежелание Александра Лукашенко признать Крым российским давно отравляет двусторонние отношения. «Батька», понятное дело, отговаривается тем, что опасается западных санкций вслед за таким признанием.

Ситуация остаётся абсолютно парадоксальной. Минск с удовольствие берёт деньги у России. Вот и после последнего своего прилёта в Сочи, что называется, унёс в клюве целых полмиллиарда долларов. Но на уступки России идти не хочет, опасаясь Запада, который полностью перекрывает ему кислород. Нет, в Европе обещали Белоруссии три миллиарда евро, но только после ухода самого Лукашенко для восстановления демократии в стране.

Но вот интересные вести пришли с сопредельной Белоруссии Украины. Той самой страны, откуда, по признанию самого «Батьки» засылаются боевики для организации протестов в Минске и других белорусских городах. Так вот, по имеющейся информации, чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь на Украине Игорь Сокол принял участие в сомнительном форуме на границе с Крымом, в селе Стрелково. Посиделки те назывались «Южная стратегия развития». И там на Арабатской стрелке помимо разного рода гипотез по приманиванию инвесторов в Херсонскую область горячо обсуждали, конечно, меры по деоккупации Крыма.

Возникает резонный опрос, что там делал белорусский посол? Неужто в Минске решили вложиться в южные украинские земли? Вряд ли — сами в долгах. А вот жест солидарности с борцами за украинский Крым выглядел совершенно очевидно провокационным. По прошествии некоторого времени хотелось бы услышать о том, то МИД Республики Беларусь отзывает своего посла из Украины или хотя бы публично сделал ему выволочку за самоуправство. Но нет. Тишина. Да и вряд ли бы пан Сокол решился бы на такой херсонский вояж без санкции руководства.

Значит, Минску потребовалось даже под санкционным западным давлением как бы подмигнуть европейским партнёрам: мол, мы с вами ссориться никак не хотим. Похоже, что Александр Григорьевич всё, что хотел и мог, от России получил. Оппозицию частично подавил, частично загнал под плинтус. Пришёл в себя, огляделся и принялся за свою прежнюю игру во многовекторность. Цинично, грубо, но уверенно.

Удивительно, что и наш МИД также молчит. Мог бы хотя выразить свою традиционную озабоченность. Не всегда такое молчание —золото и укрепляет авторитет страны.