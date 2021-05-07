«Вы ужаснётесь»: Лукашенко пообещал показать «ягодку» в деле о перевороте

https://static.news.ru/photo/85671fe8-af1e-11eb-a0a7-96000091f725_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Белорусские власти опубликуют новую информацию по делу о попытке государственного переворота, которая ужаснёт местных жителей. Об этом завил президент страны Александр Лукашенко, передаёт БелТА.

То, что вы, журналисты с чекистами, провели эти операции и людям показали, — цветочки. Ягодка ещё не показана. Но мы покажем её, и вы ужаснётесь тому, что вы увидите, — сказал политик.

По его словам, люди, не погружённые в ситуацию, не воспринимают её всерьёз, потому что задержанные силовиками «старики и философы» не могли бы ничего совершить. Однако они и не собирались ничего делать. Он пообещал раскрыть людей, которые хотели непосредственно выполнить госпереворот и организовать покушение на него.

Ещё раз подчеркиваю: вы просто ужаснётесь от этого, — добавил Лукашенко.

Он рассказал, что сотрудники российских спецслужб удивились тому, насколько серьёзную операцию смогли провести их коллеги.

Никто же фейками не занимался: мы показываем конкретные факты. Но самое главное — они же признаются, — заключил глава государства.

17 апреля оперативники российской ФСБ задержали в Москве юриста, гражданина США и Белоруссии Юрия Зенковича и гражданина Белоруссии Александра Федуту. Их обвинили в том, что они планировали провести государственный переворот в Белоруссии 9 Мая и консультировались для этого с представителями США и Польши. В Белоруссии была задержана группа, которая якобы готовила покушение на Лукашенко и его детей. Сам политик заявил, что за этим стоят спецслужбы США.

При этом президента Белоруссии Александра Лукашенко обвинили в причастности к «преступлениям против человечности». Заявление от лица четырёх белорусов поступило в Генпрокуратуру в городе Карлсруэ (ФРГ). Заявление подали четыре адвоката из Берлина, один из них — Бенедикт Люкс — является депутатом от партии «Зелёных». Юристы утверждают, что в их распоряжении находятся документы, подтверждающие применение пыток властями Белоруссии, речь идёт о более чем 100 подобных случаях.

В Белоруссии больше полугода продолжались акции протеста, которые начались после выборов 9 августа 2020 года. Тогда с официальным результатом в 80,1% голосов в шестой раз победил Лукашенко. Посчитавшие итоги голосования сфальсифицированными граждане участвовали в уличных шествиях. Силовики нередко применяли жёсткие методы разгона протестующих. Ряд лидеров оппозиции были выдворены из страны или арестованы.

Результаты выборов не признали не только оппозиционеры, но и большинство стран мира. Евросоюз, Великобритания, США и Канада ввели политические и экономические санкции против ряда белорусских официальных лиц, а также предприятий, лояльных к действующим властям республики.